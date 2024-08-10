Тіло 17-річної дівчини знайшли в гуртожитку на Харківщині, де сталася пожежа

10 серпня близько 14:48 сталася пожежа у п’ятиповерховому гуртожитку в Змієві. У вогні загинула дівчина.

«Коли до місця виклику прибули рятувальники ДСНС, площа пожежі складала 18 м кв. В коридорі 3-го поверху та поверхами вище спостерігалось сильне задимлення. Відразу було прийняте рішення про евакуацію людей. Під час проведення розвідки у задимленому коридорі рятувальники виявили тіло загиблої 17-річної дівчини. Вона намагалась вийти крізь дим назовні, але отримала смертельне отруєння чадним газом», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники змогли евакуювати дев’ять жителів гуртожитку. Пожежу локалізували о 15:20, а повністю загасили о 16:16. Причина її виникнення встановлюється.