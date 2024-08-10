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Тело 17-летней девушки нашли в общежитии на Харьковщине, где произошел пожар

Происшествия 19:18   10.08.2024
Виктория Яковенко
Тело 17-летней девушки нашли в общежитии на Харьковщине, где произошел пожар Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

10 августа около 14:48 произошел пожар в пятиэтажном общежитии в Змиеве. В огне погибла девушка.

«Когда к месту вызова прибыли спасатели ГСЧС, площадь пожара составляла 18 м. кв. В коридоре 3-го этажа и этажами выше наблюдалось сильное задымление. Сразу было принято решение об эвакуации людей. Во время разведки в задымленном коридоре спасатели обнаружили тело погибшей 17-летней девушки. Она пыталась выйти сквозь дым наружу, но получила смертельное отравление угарным газом», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели смогли эвакуировать девять жителей общежития. Пожар локализовали в 15:20, а полностью потушили в 16:16. Причина его возникновения устанавливается.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 августа 2024 в 19:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 августа около 14:48 произошел пожар в пятиэтажном общежитии в Змиеве. В огне погибла девушка.".