Тело 17-летней девушки нашли в общежитии на Харьковщине, где произошел пожар

10 августа около 14:48 произошел пожар в пятиэтажном общежитии в Змиеве. В огне погибла девушка.

«Когда к месту вызова прибыли спасатели ГСЧС, площадь пожара составляла 18 м. кв. В коридоре 3-го этажа и этажами выше наблюдалось сильное задымление. Сразу было принято решение об эвакуации людей. Во время разведки в задымленном коридоре спасатели обнаружили тело погибшей 17-летней девушки. Она пыталась выйти сквозь дым наружу, но получила смертельное отравление угарным газом», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели смогли эвакуировать девять жителей общежития. Пожар локализовали в 15:20, а полностью потушили в 16:16. Причина его возникновения устанавливается.