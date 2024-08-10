Пожилой мужчина погиб в результате обстрела Харьковщины — прокуратура

10 августа около 15:40 враг, предварительно, из РСЗО обстрелял село Лесная Стенка Купянского района.

В результате удара погиб 87-летний мужчина. Повреждены и разрушены частные дома, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).