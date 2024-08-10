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Пожилой мужчина погиб в результате обстрела Харьковщины — прокуратура

Происшествия 16:21   10.08.2024
Виктория Яковенко
Пожилой мужчина погиб в результате обстрела Харьковщины — прокуратура

10 августа около 15:40 враг, предварительно, из РСЗО обстрелял село Лесная Стенка Купянского района.

В результате удара погиб 87-летний мужчина. Повреждены и разрушены частные дома, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 августа 2024 в 16:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 августа около 15:40 враг, предварительно, из РСЗО обстрелял село Лесная Стенка Купянского района.".