Літній чоловік загинув внаслідок обстрілу Харківщини – прокуратура
10 серпня близько 15:40 ворог, попередньо, з РСЗВ обстріляв село Лісна Стінка Куп’янського району.
Внаслідок удару загинув 87-річний чоловік. Пошкоджені та зруйновані приватні будинки, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Лесная Стенка, обстріл, погиб, прокуратура, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2024 в 16:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 серпня близько 15:40 ворог, попередньо, з РСЗВ обстріляв село Лісна Стінка Куп’янського району.".