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Літній чоловік загинув внаслідок обстрілу Харківщини – прокуратура

Події 16:21   10.08.2024
Вікторія Яковенко
Літній чоловік загинув внаслідок обстрілу Харківщини – прокуратура

10 серпня близько 15:40 ворог, попередньо, з РСЗВ обстріляв село Лісна Стінка Куп’янського району.

Внаслідок удару загинув 87-річний чоловік. Пошкоджені та зруйновані приватні будинки, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2024 в 16:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 серпня близько 15:40 ворог, попередньо, з РСЗВ обстріляв село Лісна Стінка Куп’янського району.".