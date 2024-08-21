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Спека сягне +38 С. Якою буде погода 22 серпня у Харкові та області

Погода 19:56   21.08.2024
Оксана Якушко
Спека сягне +38 С. Якою буде погода 22 серпня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 22 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів🌤.

Вітер південно – східний↖️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 14 – 19°, вдень 33 – 38°.

По місту: Без істотних опадів🌤.

Вітер південно – східний↖️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 17 – 19°, вдень 35 – 37°.

Читайте також: Спека триває. Якою буде погода 21 серпня у Харкові та області

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 19:56;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 22 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".