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Спека триває. Якою буде погода 21 серпня у Харкові та області

Погода 20:05   20.08.2024
Оксана Якушко
Спека триває. Якою буде погода 21 серпня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 21 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без опадів.☀️

Вітер південно – східний ↖️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 15 – 20°, вдень 33 – 38°.

По місту: Без опадів☀️.

Вітер південно – східний↖️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 16 – 18°, вдень 34 – 36°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2024 в 20:05;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 21 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".