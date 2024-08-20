Спека триває. Якою буде погода 21 серпня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 21 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Без опадів.☀️
Вітер південно – східний ↖️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 15 – 20°, вдень 33 – 38°.
По місту: Без опадів☀️.
Вітер південно – східний↖️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 16 – 18°, вдень 34 – 36°.
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- Категорії: Погода, Україна, Харків; Теги: погода, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2024 в 20:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 21 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".