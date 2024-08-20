Жара продолжается. Какой будет погода 21 августа в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 21 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Без осадков.
Ветер юго-восточный↖️, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 15 — 20°, днем 33 — 38°.
По городу: Без осадков☀️.
Ветер юго-восточный↖️, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 16 — 18°, днем 34 — 36°.
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- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: погода, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 20 августа 2024 в 20:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 21 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".