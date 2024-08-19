Live
  • Пн 19.08.2024
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.21
  • EUR 45.3

Жара до +38. Какой будет погода 20 августа в Харькове и области

Погода 20:18   19.08.2024
Оксана Якушко
Жара до +38. Какой будет погода 20 августа в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на 20 августа сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 14 — 19°, днем ​​33 — 38°.

По городу: Без осадков☀️.
Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 15 — 17°, днем ​​34 — 36°.

Читайте также: Завтра до +36 С. Какой будет погода 19 августа в Харькове и области

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Еще четверть миллиарда выделили на бесплатный проезд в Харькове в текущем году
Еще четверть миллиарда выделили на бесплатный проезд в Харькове в текущем году
19.08.2024, 15:47
По Харьковщине стало прилетать в десятки раз меньше КАБов: чем объясняют
По Харьковщине стало прилетать в десятки раз меньше КАБов: чем объясняют
17.08.2024, 21:30
Сырский готовил план наступления на Курск в тайне от Ермака – The Economist
Сырский готовил план наступления на Курск в тайне от Ермака – The Economist
19.08.2024, 19:37
Жара до +38. Какой будет погода 20 августа в Харькове и области
Жара до +38. Какой будет погода 20 августа в Харькове и области
19.08.2024, 20:18
Командир роты предстанет перед судом на Харьковщине за поборы с бойцов
Командир роты предстанет перед судом на Харьковщине за поборы с бойцов
19.08.2024, 13:37
45-летнюю харьковчанку нашли мертвой на чердаке дома в Триесте в Италии
45-летнюю харьковчанку нашли мертвой на чердаке дома в Триесте в Италии
19.08.2024, 21:38

Новости по теме:

10:38
Свет в понедельник будут отключать в Харькове и области из-за жары
20:11
Жара возвращается: прогноз погоды в Харькове и области на 18 августа
12:38
Жара возвращается: на следующей неделе могут возникнуть проблемы со светом
21:00
Жара вернулась: прогноз погоды в Харькове и области 28 июля
15:04
После длительной жары Харьков «поливает» дождем, в городе гремит (фото, видео)

Вы читали новость: «Жара до +38. Какой будет погода 20 августа в Харькове и области»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 августа 2024 в 20:18;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на 20 августа сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".