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Завтра до +36 С. Какой будет погода 19 августа в Харькове и области

Погода 20:06   18.08.2024
Оксана Якушко
Завтра до +36 С. Какой будет погода 19 августа в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на 19 августа сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Малооблачно.
Без осадков.
Ветер юго-восточный ↖️, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 15 – 20º, днем ​​31 – 36º.

По городу: Малооблачно.
Без осадков☀️. Ветер юго-восточный↖️, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 16 – 18º, днем ​​32 – 34º.

Читайте также: Жара возвращается: прогноз погоды в Харькове и области на 18 августа

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 августа 2024 в 20:06;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на 19 августа сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".