Завтра до +36 С. Какой будет погода 19 августа в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на 19 августа сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Малооблачно.
Без осадков.
Ветер юго-восточный ↖️, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 15 – 20º, днем 31 – 36º.
По городу: Малооблачно.
Без осадков☀️. Ветер юго-восточный↖️, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 16 – 18º, днем 32 – 34º.
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- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 18 августа 2024 в 20:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на 19 августа сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".