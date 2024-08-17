Жара возвращается: прогноз погоды в Харькове и области на 18 августа
Фото: Василий Голосный
18 августа днем температура воздуха в Харькове и области будет достигать +32 — +34º.
Об этом свидетельствует прогноз Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.
По оценкам синоптиков, днем в городе будет переменная облачность, в области — облачно с прояснениями. Осадков не предвидят. Ветер будет незначительный — до 10 м/с.
Температура воздуха в области: ночью 11 – 16º, днем 29 – 34º.
Температура воздуха в Харькове: ночью 14 – 16º, днем 30 – 32º.
18 августа не станет ни единственным «горячим» днем конца лета, ни самым жарким. В дальнейших прогнозах гидрометцентра — до +35º 19 августа и до +37º — 20 августа.
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- • Дата публикации материала: 17 августа 2024 в 20:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 августа днем температура воздуха в Харькове и области будет достигать +32 — +34º".