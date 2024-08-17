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Спека повертається: прогноз погоди в Харкові та області на 18 серпня

Погода 20:11   17.08.2024
Оксана Горун
Спека повертається: прогноз погоди в Харкові та області на 18 серпня Фото: Василь Голосний

18 серпня вдень температура повітря в Харкові та області сягатиме +32 – +34º.

Про це свідчить прогноз Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

За оцінками синоптиків, вдень у місті буде мінлива хмарність, в області – хмарно з проясненнями. Опадів не передбачають. Вітер буде незначним – до 10 м/с.

Температура повітря в області: вночі 11 – 16º, вдень 29 – 34º.

Температура повітря в Харкові: вночі 14 – 16º, вдень 30 – 32º.

18 серпня не стане ні єдиним “гарячим” днем ​​кінця літа, ні найспекотнішим. У подальших прогнозах гідрометцентру – до +35º 19 серпня та до +37º – 20 серпня.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2024 в 20:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 серпня вдень температура повітря в Харкові та області сягатиме +32 – +34º".