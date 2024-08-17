Спека повертається: прогноз погоди в Харкові та області на 18 серпня
Фото: Василь Голосний
18 серпня вдень температура повітря в Харкові та області сягатиме +32 – +34º.
Про це свідчить прогноз Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
За оцінками синоптиків, вдень у місті буде мінлива хмарність, в області – хмарно з проясненнями. Опадів не передбачають. Вітер буде незначним – до 10 м/с.
Температура повітря в області: вночі 11 – 16º, вдень 29 – 34º.
Температура повітря в Харкові: вночі 14 – 16º, вдень 30 – 32º.
18 серпня не стане ні єдиним “гарячим” днем кінця літа, ні найспекотнішим. У подальших прогнозах гідрометцентру – до +35º 19 серпня та до +37º – 20 серпня.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 серпня вдень температура повітря в Харкові та області сягатиме +32 – +34º".