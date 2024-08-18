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Завтра до +36 С. Якою буде погода 19 серпня у Харкові та області

Погода 20:06   18.08.2024
Оксана Якушко
Завтра до +36 С. Якою буде погода 19 серпня у Харкові та області

Прогноз погоди на 19 серпня повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області:  Малохмарно.🌤

Без опадів.☀️

Вітер південно-східний ↖️, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 15 – 20º, вдень 31 – 36º.

По місту: Малохмарно.⛅️

Без опадів☀️. Вітер південно-східний ↖️, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 16 – 18º,  вдень 32 – 34º.

Читайте також: Спека повертається: прогноз погоди в Харкові та області на 18 серпня

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2024 в 20:06;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на 19 серпня повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".