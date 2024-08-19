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Спека до +38. Якою буде погода 20 серпня у Харкові та області

Погода 20:18   19.08.2024
Оксана Якушко
Спека до +38. Якою буде погода 20 серпня у Харкові та області

Прогноз погоди на 20 серпня повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без опадів☀️.

Вітер змінних напрямків🔄, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 14 – 19°, вдень 33 – 38°.

По місту: Без опадів☀️.

Вітер змінних напрямків🔄, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 15 – 17°, вдень 34 – 36°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2024 в 20:18;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на 20 серпня повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".