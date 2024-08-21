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Жара достигнет +38 С. Какой будет погода 22 августа в Харькове и области

Погода 19:56   21.08.2024
Оксана Якушко
Жара достигнет +38 С. Какой будет погода 22 августа в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 22 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный↖️, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 14 — 19°, днем ​​33 — 38°.

По городу: Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный↖️, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 17 — 19°, днем ​​35 — 37°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 августа 2024 в 19:56;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 22 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".