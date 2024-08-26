Що з енергетикою на Харківщині після ракетного удару – дані ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синєгубов у ефірі нацмарафону прокоментував, що відбувається зі світлом на Харківщині.
“Щодо влучань по енергетичній системі інформацію повідомляти не будемо по Харківській області, щоб не інформувати ворожі сили. Наразі ситуація стабільна, однак ми – частина загальнонаціональної енергетичної мережі, тому ми, звичайно, будемо комунікувати при необхідності введення аварійних графіків відключення електроенергії. Поки що в нас ситуація стабільна“, – сказав Синєгубов.
Нагадаємо, близько восьмої ранку в Харкові чули не менше трьох вибухів. За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, місто атакували, в тому числі крилатими ракетами. Згодом начальник ХОВА повідомив, що під ударом були також райони області. В Ізюмському “прильоти” по території промислового підприємства, загинув чоловік, є поранені.
Головною ціллю масованої ракетної атаки росіян стали об’єкти енергетики України. Це підтвердив міністр Герман Галущенко. Очільники кількох ОВА повідомили про пошкодження об’єктів енергетичної та критичної інфраструктури в регіонах. Укренерго ще під час атаки запровадило аварійні графіки відключень, у тому числі їх застосували й у Харківській області.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у ефірі нацмарафону прокоментував, що відбувається зі світлом на Харківщині".