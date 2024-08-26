Что с энергетикой на Харьковщине после ракетного удара — данные ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона прокомментировал, что происходит со светом на Харьковщине.

«Что касается попаданий по энергетической системе, информацию сообщать не будем по Харьковской области, чтобы не информировать вражеские силы. Пока ситуация стабильная. Однако мы — часть общенациональной энергетической сети, поэтому мы, конечно, будем коммуницировать при необходимости введения аварийных графиков отключения электроэнергии. Пока что у нас ситуация стабильная», — сказал Синегубов.

Напомним, около восьми утра в Харькове слышали не менее трех взрывов. По сообщениям Воздушных сил ВСУ город атаковали, в том числе крылатыми ракетами. Позже начальник ХОВА сообщил, что под ударом были также районы области. В Изюмском «прилет» по территории промышленного предприятия, погиб мужчина, есть раненые.

Главной целью массированной ракетной атаки россиян стали объекты энергетики Украины. Это подтвердил министр Герман Галущенко. Главы нескольких ОВА сообщили о повреждениях объектов энергетической и критической инфраструктуры в регионах. Укрэнерго еще во время атаки ввело аварийные графики отключений, в том числе их применили и в Харьковской области.