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Вночі мороз, удень тепло. Якою буде 18 листопада погода у Харкові й області

Погода 21:12   17.11.2024
Оксана Якушко
Вночі мороз, удень тепло. Якою буде 18 листопада погода у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 18 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області:  Мінлива хмарність.🌥

Без опадів.☀️

Вітер південний,⬆️ 7 – 12 м/с.

Температура повітря: 🌡вночі від 2° морозу ❄️до 3° тепла, вдень 4 – 9° тепла.

По місту: Мінлива хмарність🌥.

Без опадів.☀️

Вітер південний⬆️, 7 – 12 м/с.

Температура  повітря: 🌡вночі 0 – 2° тепла, вдень 5 – 7° тепла.

Читайте також: Потепління в Харкові: що прогнозують синоптики на 17 листопада

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2024 в 21:12;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 18 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".