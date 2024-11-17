Вночі мороз, удень тепло. Якою буде 18 листопада погода у Харкові й області
Прогноз погоди на завтра, 18 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Мінлива хмарність.🌥
Без опадів.☀️
Вітер південний,⬆️ 7 – 12 м/с.
Температура повітря: 🌡вночі від 2° морозу ❄️до 3° тепла, вдень 4 – 9° тепла.
По місту: Мінлива хмарність🌥.
Без опадів.☀️
Вітер південний⬆️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря: 🌡вночі 0 – 2° тепла, вдень 5 – 7° тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2024 в 21:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 18 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".