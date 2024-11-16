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Потепління в Харкові: що прогнозують синоптики на 17 листопада

Погода 20:20   16.11.2024
Оксана Горун
Потепління в Харкові: що прогнозують синоптики на 17 листопада

Неділя, 17 листопада, в місті та області пройде без істотних опадів, удень буде до восьми градусів тепла.

Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 листопада.

За даними метеорологів, ні снігу, ні дощу не очікується. Погода буде хмарною з проясненнями. Вітер теж обіцяють помірний – до 10 метрів на секунду.

Температура повітря в місті: вночі буде близько 0°, вдень 4 – 6° тепла. По області: вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3 – 8° тепла.

Дивіться у сюжеті МГ “Об’єктив”: Дострокова зима у Харкові: як виглядають засніжені зоопарк та сад Шевченко

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2024 в 20:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Неділя, 17 листопада, в місті та області пройде без істотних опадів, удень буде до восьми градусів тепла".