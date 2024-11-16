Потепління в Харкові: що прогнозують синоптики на 17 листопада
Неділя, 17 листопада, в місті та області пройде без істотних опадів, удень буде до восьми градусів тепла.
Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 листопада.
За даними метеорологів, ні снігу, ні дощу не очікується. Погода буде хмарною з проясненнями. Вітер теж обіцяють помірний – до 10 метрів на секунду.
Температура повітря в місті: вночі буде близько 0°, вдень 4 – 6° тепла. По області: вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3 – 8° тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2024 в 20:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Неділя, 17 листопада, в місті та області пройде без істотних опадів, удень буде до восьми градусів тепла".