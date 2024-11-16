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Потепление в Харькове: что прогнозируют синоптики на 17 ноября

Погода 20:20   16.11.2024
Оксана Горун
Потепление в Харькове: что прогнозируют синоптики на 17 ноября

Воскресенье, 17 ноября, в городе и области пройдет без существенных осадков, днем будет до восьми градусов тепла.

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды на 17 ноября.

По данным метеорологов, ни снега, ни дождя не ожидается. Погода будет облачной с прояснениями. Ветер тоже обещают умеренный — до 10 метров в секунду.

Температура воздуха по городу: ночью будет около 0°, днем ​​4 — 6° тепла. По области: ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​3 — 8° тепла.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2024 в 20:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воскресенье, 17 ноября, в городе и области пройдет без существенных осадков, днем будет до восьми градусов тепла".