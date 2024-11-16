Потепление в Харькове: что прогнозируют синоптики на 17 ноября

Воскресенье, 17 ноября, в городе и области пройдет без существенных осадков, днем будет до восьми градусов тепла.

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды на 17 ноября.

По данным метеорологов, ни снега, ни дождя не ожидается. Погода будет облачной с прояснениями. Ветер тоже обещают умеренный — до 10 метров в секунду.

Температура воздуха по городу: ночью будет около 0°, днем ​​4 — 6° тепла. По области: ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​3 — 8° тепла.

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