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Ночью мороз, днем потеплеет. Какой будет 18 ноября погода в Харькове и области

Погода 21:12   17.11.2024
Оксана Якушко
Ночью мороз, днем потеплеет. Какой будет 18 ноября погода в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 18 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Облачно.
Без осадков.
Ветер южный ⬆️ 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: 🌡ночью от 2° мороза ❄️до 3° тепла, днем ​​4 — 9° тепла.

По городу: Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: 🌡 ночью 0 – 2° тепла, днем ​​5 – 7° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 ноября 2024 в 21:12;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 18 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".