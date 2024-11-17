Ночью мороз, днем потеплеет. Какой будет 18 ноября погода в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 18 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Облачно.
Без осадков.
Ветер южный ⬆️ 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: 🌡ночью от 2° мороза ❄️до 3° тепла, днем 4 — 9° тепла.
По городу: Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: 🌡 ночью 0 – 2° тепла, днем 5 – 7° тепла.
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- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: метеопрогноз, мороз, погода, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 17 ноября 2024 в 21:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 18 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".