Лікарка-невролог у Харкові вступала у змову з ухилянтами – СБУ про схему

Суспільство 13:30   02.09.2025
Вікторія Яковенко
Лікарка-невролог у Харкові вступала у змову з ухилянтами – СБУ про схему Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці викрили лікарку харківської лікарні, яка, за даними слідства, допомагала чоловікам уникнути мобілізації.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, фігурантка – завідувачка неврологічним відділенням однієї з харківських лікарень. Встановлено, що вона вступала у змову з чоловіками, які хотіли уникнути призову під приводом нібито поганого здоров’я.

«Вона вносила до офіційної медичної документації завідомо недостовірні дані щодо стану їх здоров’я, які унеможливлювали проходження ними військової служби», – з’ясували в СБУ.

Правоохоронці підрахували, що з липня 2022 року до березня 2023 року лікарка підробила медичну документацію для 19 чоловіків.

«Завідувачка «малювала» їм неіснуючі діагнози серйозних неврологічних захворювань, згідно з якими ці призовники могли бути визнані непридатними до військової служби та у підсумку зняті з військового обліку за станом здоров’я. В дійсності таких захворювань у цих чоловіків не було, а самі вони навіть не проходили стаціонарне лікування», – зазначили в СБУ.

Наразі жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 366 ККУ (складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів).

Слідчі дії тривають.

Читайте також: Диво-повістки, що «рятували» від мобілізації, продавали ухилянтам у Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
