Врач-невролог в Харькове вступала в сговор с уклонистами – СБУ о схеме

Общество 13:30   02.09.2025
Виктория Яковенко
Врач-невролог в Харькове вступала в сговор с уклонистами – СБУ о схеме

Правоохранители разоблачили врача харьковской больницы, которая, по данным следствия, помогала мужчинам избежать мобилизации.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигурантка — заведующая неврологическим отделением одной из харьковских больниц. Установлено, что она вступала в сговор с мужчинами, желающими избежать призыва под предлогом якобы плохого здоровья.

«Она вносила в официальную медицинскую документацию заведомо недостоверные данные о состоянии их здоровья, которые делали невозможным прохождение ими военной службы», — выяснили в СБУ.

Правоохранители подсчитали, что с июля 2022 года по март 2023 года врач подделала медицинскую документацию для 19 мужчин.

«Заведующая «рисовала» им несуществующие диагнозы серьезных неврологических заболеваний, согласно которым эти призывники могли быть признаны непригодными к военной службе и в итоге сняты с военного учета по состоянию здоровья. В действительности, таких заболеваний у этих мужчин не было, а сами они даже не проходили стационарное лечение», — отметили в СБУ.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 366 УКУ (составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов).

Следственные действия продолжаются.

Читайте также: Чудо-повестки, «спасавшие» от мобилизации, продавали уклонистам в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
