Де на фронті в Харківській області найгарячіше – Генштаб ЗСУ

Сім разів атакували без успіху росіяни на Південно-Слобожанському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.

Бої були біля Вовчанська, Амбарного, Кам’янки та в напрямку Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку 6 вересня відбулося шість атак загарбників. Українські захисники відбивали штурмові дії противника біля Куп’янська та в бік Новоплатонівки, Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 12 разів, намагаючись прорвати оборону українських сил біля сіл Греківка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Торське та у бік Шандриголового, Дерилового.