Де на фронті в Харківській області найгарячіше – Генштаб ЗСУ
Сім разів атакували без успіху росіяни на Південно-Слобожанському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.
Бої були біля Вовчанська, Амбарного, Кам’янки та в напрямку Нововасилівки.
На Куп’янському напрямку 6 вересня відбулося шість атак загарбників. Українські захисники відбивали штурмові дії противника біля Куп’янська та в бік Новоплатонівки, Нової Кругляківки.
На Лиманському напрямку росіяни атакували 12 разів, намагаючись прорвати оборону українських сил біля сіл Греківка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Торське та у бік Шандриголового, Дерилового.
Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ;
Ви читали новину: «Де на фронті в Харківській області найгарячіше – Генштаб ЗСУ»
Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2025 в 08:31;
