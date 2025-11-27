Сьогодні 27 листопада 2025: яке свято та день в історії

27 листопада – День заснування Національної академії наук України. Цього дня в різні роки народилися Ольга Кобилянська та Михайло Орест (Зеров). У 1095 році Папа Римський Урбан II оголосив Перший хрестовий похід. У 1895-му написав свій знаменитий заповіт Альфред Нобель. У 1905-му лейтенант Шмідт очолив заколот на крейсері “Очаків”. У 1937-му розстріляли митрополита Василя (Липківського). У 1989-му терористи за наказом Ескобара підірвали літак у Колумбії, загинуло 110 людей. У 2004-му Верховна Рада визнала недійсними результати голосування на виборах президента України.

Свята та пам’ятні дати 27 листопада

27 листопада – День заснування Національної академії наук України.

У світі – День подяки (відзначають у четвертий четвер листопада).

Також сьогодні: День шпильок та голок, День захисту черепах.

<br />

27 листопада в історії

27 листопада 1095 року Папа Римський Урбан II виступив із промовою на церковному соборі у французькому місті Клермон. Там він проголосив хрестовий похід проти мусульман з метою відвоювати у них Святу землю. Докладніше.

27 листопада 1863 року народилася українська письменниця Ольга Кобилянська. Докладніше.

27 листопада 1895 року винахідник динаміту Альфред Нобель написав свій заповіт, яким передав щорічні доходи від усього свого майна (у нього було 31,5 млн шведських крон) для фінансування міжнародної премії для вчених. Докладніше.

27 листопада 1901 року народився український поет та в’язень комуністичного режиму Михайло Зеров (відомий за псевдонімом Михайло Орест). Докладніше.

27 листопада 1905 року лейтенант Петро Шмідт у Севастополі очолив заколот на крейсері “Очаків” та інших судах Чорноморського флоту.

27 листопада 1918 року відбулися перші установчі спільні збори Української академії наук. На них президентом УАН обрали Володимира Вернадського.

27 листопада 1937 року за вироком “трійки” НКВС розстріляли 73-річного “народного патріарха” – митрополита Василя (Липківського).

<br />

27 листопада 1989 року терористи підірвали літак “Boeing 727” у небі над столицею Колумбії Боготою. Внаслідок вибуху загинули 110 людей. Докладніше.

27 листопада 2004 року Верховна Рада України ухвалила рішення визнати результати другого туру виборів президента України такими, що не відображають повною мірою волевиявлення народу, і недійсними. “За” проголосували 323 депутати ВР. Крім того, Верховна Рада висловила недовіру ЦВК на чолі з Ківаловим.

Церковне свято 27 листопада

27 листопада вшановують пам’ять великомученика Якова Персянина (Розсіченого). Докладніше.

Народні прикмети

Якщо весь день хмарно, то зима буде пізньою.

Якщо день сонячний, то в наступному році буде хороший урожай зерна.

Що не можна робити 27 листопада

Не можна спати до обіду й лінуватися.

Не можна пускати незнайомців у будинок сьогодні.

Батькам не можна лаяти дітей і сваритися з ними.