Сегодня 27 ноября 2025: какой праздник и день в истории

27 ноября – День основания Национальной академии наук Украины. В этот день в разные годы родились Ольга Кобылянская и Михаил Орест (Зеров). В 1095-м Папа Римский Урбан II объявил первый крестовый поход. В 1895-м написал свое знаменитое завещание Альфред Нобель. В 1905-м лейтенант Шмидт возглавил мятеж на крейсере «Очаков». В 1937-м расстреляли митрополита Василия (Липковского). В 1989-м террористы по приказу Эскобара взорвали самолет в Колумбии, погибли 110 человек. В 2004-м Верховная Рада признала недействительными результаты голосования на выборах президента Украины.

Праздники и памятные даты 27 ноября

27 ноября – День основания Национальной академии наук Украины.

В мире – День благодарения (отмечают в четвертый четверг ноября).

Также сегодня: День шпилек и игл, День защиты черепах.

27 ноября в истории

27 ноября 1095 года Папа Римский Урбан II выступил с речью на церковном соборе во французском городе Клермон. Там он провозгласил крестовый поход против мусульман – с целью отвоевать у них Святую землю. Подробнее.

27 ноября 1863 года родилась украинская писательница Ольга Кобылянская. Подробнее.

27 ноября 1895 года изобретатель динамита Альфред Нобель написал свое завещание, которым передал ежегодные доходы от всего своего имущества (у него было 31,5 млн шведских крон) для финансирования международной премии для ученых. Подробнее.

27 ноября 1901 года родился украинский поэт и заключенный коммунистического режима Михаил Зеров (известный по псевдониму Михаил Орест). Подробнее.

27 ноября 1905 года лейтенант Петр Шмидт в Севастополе возглавил мятеж на крейсере «Очаков» и других судах Черноморского флота.

27 ноября 1918 года состоялось первое учредительное совместное собрание Украинской академии наук. На нем президентом УАН избрали Владимира Вернадского.

27 ноября 1937 года по приговору «тройки» НКВД расстреляли 73-летнего «народного патриарха» — митрополита Василия (Липковского).

27 ноября 1989 года террористы взорвали самолет «Boeing 727» в небе над столицей Колумбии Боготой. В результате взрыва погибли 110 человек. Подробнее.

27 ноября 2004 года Верховная Рада Украины приняла решение признать результаты второго тура выборов президента Украины не отражающими в полной мере волеизъявление народа и недействительными. «За» проголосовали 323 депутата ВР. Кроме того, Верховная Рада выразила недоверие ЦИКу во главе с Киваловым.

Церковный праздник 27 ноября

27 ноября чтят память великомученика Иакова Персянина (Рассеченного). Подробнее.

Народные приметы

Если весь день пасмурно, то зима будет поздней.

Если день солнечный, то в следующем году будет хороший урожай зерна.

Что нельзя делать 27 ноября

Нельзя спать до обеда и лениться.

Нельзя пускать незнакомцев в дом.

Родителям нельзя ругать детей и ссориться с ними.