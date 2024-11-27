Сегодня 27 ноября: какой праздник и день в истории

27 ноября 2004 года Верховная Рада признала недействительными результаты голосования на выборах президента Украины. В этот день в разные годы родились Ольга Кобылянская и Михаил Орест (Зеров). В 1989-м террористы по приказу Эскобара взорвали самолет в Колумбии, погибли 110 человек. В 1937-м расстреляли митрополита Василия (Липковского). В 1918-м состоялось первое учредительное собрание Украинской академии наук. В 1905-м лейтенант Шмидт возглавил мятеж на крейсере «Очаков». В 1095-м Папа Римский Урбан II объявил Первый крестовый поход.

Праздники и памятные даты 27 ноября

27 ноября – День основания Национальной академии наук Украины.

Также сегодня: День шпилек и игл, День защиты черепах.

Праздники и памятные даты 27 ноября

27 ноября 1095 года Папа Римский Урбан II выступил с речью на церковном соборе во французском городе Клермон. Там он провозгласил крестовый поход против мусульман – с целью отвоевать у них Святую землю. Подробнее.

27 ноября 1863 года родилась украинская писательница Ольга Кобылянская. Подробнее.

27 ноября 1895 года изобретатель динамита Альфред Нобель написал свое завещание, которым передал ежегодные доходы от всего своего имущества (у него было 31,5 млн шведских крон) для финансирования международной премии для ученых. Подробнее.

27 ноября 1901 года родился украинский поэт и заключенный коммунистического режима Михаил Зеров (известный по псевдониму Михаил Орест). Подробнее.

27 ноября 1905 года лейтенант Петр Шмидт в Севастополе возглавил мятеж на крейсере «Очаков» и других судах Черноморского флота.

27 ноября 1918 года состоялось первое учредительное совместное собрание Украинской академии наук. На нем президентом УАН избрали Владимира Вернадского.

27 ноября 1937 года по приговору «тройки» НКВД расстреляли 73-летнего «народного патриарха» — митрополита Василия (Липковского).

27 ноября 1989 года террористы взорвали самолет «Boeing 727» в небе над столицей Колумбии Боготой. В результате взрыва погибли 110 человек. В дальнейшем следствие установило, что теракт совершили по указанию «местной знаменитости» — наркобарона Пабло Эскобара. Есть несколько версий, для чего. Главная состоит в том, что на борту должен был находиться перспективный колумбийский политик – Сесар Гавирия Трухильо. Он был помощником кандидата в президенты Колумбии Луиса Карлоса Галана. Тот боролся с наркодельцами на протяжении всей своей политической карьеры. По заказу наркокартелей Галана застрелили 18 августа 1989 года. Однако у Трухильо были все шансы стать кандидатом вместо Галана. Чудом Трухильо остался жив, ведь в последний момент отменил полет. После этого он выиграл выборы и стал президентом Колумбии. И именно при его каденции Эскобара арестовали, а затем и застрелили.

Взрыв на борту самолета устроили два человека, занимавшие места 18А и 18К. Эти места находились прямо над главным топливным баком. Один из этих пассажиров пронес на борт взрывчатку и умудрился покинуть самолет в последний момент. Его напарник стал смертником – он остался и погиб со всеми. Взрыв произошел через пять минут после взлета – на высоте около четырех километров. Сама бомба не нанесла фатального поражения, однако детонация спровоцировала второй взрыв – баков с горючим. Он разорвал самолет на части. Погибли все 107 пассажиров и членов экипажа, а также три человека на земле – их убили обломки. После теракта борьба против наркокартелей в Колумбии обострилась. Кроме того, к поискам Эскобара активно подключилась разведка США (формально – потому что на борту самолета находились два гражданина Штатов). Организатора взрыва самолета Дандени Муньоса Москера задержали в 1991 году и приговорили к десяти пожизненным срокам и еще 45 годам заключения (не только за самолет, он был главным киллером в Медельинском картеле). Самого Эскобара полицейские застрелили при попытке задержания в 1993 году.

27 ноября 2004 года Верховная Рада Украины под давлением полуторамиллионной толпы участников Оранжевой революции собралась на внеочередное заседание. На нем депутаты приняли решение признать результаты второго тура выборов Президента Украины не отражающими в полной мере волеизъявление народа и недействительными. «За» проголосовали 323 депутата ВР. Кроме того, Верховная Рада выразила недоверие ЦИКу во главе с Киваловым.

Церковный праздник 27 ноября

27 ноября чтят память великомученика Иакова Персянина (Рассеченного). Подробнее.

Народные приметы

Если весь день пасмурно, то зима будет поздней.

Если день солнечный, то в следующем году будет хороший урожай зерна.

Что нельзя делать 27 ноября

Нельзя спать до обеда и лениться.

Нельзя пускать незнакомцев в дом.

Родителям нельзя ругать детей и ссориться с ними.