Сьогодні 27 листопада: яке свято та день в історії

27 листопада 2004 року Верховна Рада визнала недійсними результати голосування на виборах президента України. Цього дня в різні роки народилися Ольга Кобилянська та Михайло Орест (Зеров). У 1989-му терористи за наказом Ескобара підірвали літак у Колумбії, загинуло 110 людей. У 1937-му розстріляли митрополита Василя (Липківського). У 1918-му відбулися перші установчі збори Української академії наук. У 1905-му лейтенант Шмідт очолив заколот на крейсері “Очаків”. У 1095-му Папа Римський Урбан II оголосив Перший хрестовий похід.

Свята та пам’ятні дати 27 листопада

27 листопада – День заснування Національної академії наук України.

Також сьогодні: День шпильок та голок, День захисту черепах.

Свята та пам’ятні дати 27 листопада

27 листопада 1095 року Папа Римський Урбан II виступив із промовою на церковному соборі у французькому місті Клермон. Там він проголосив хрестовий похід проти мусульман з метою відвоювати у них Святу землю. Докладніше.

27 листопада 1863 року народилася українська письменниця Ольга Кобилянська. Докладніше.

27 листопада 1895 року винахідник динаміту Альфред Нобель написав свій заповіт, яким передав щорічні доходи від усього свого майна (у нього було 31,5 млн шведських крон) для фінансування міжнародної премії для вчених. Докладніше.

27 листопада 1901 року народився український поет та в’язень комуністичного режиму Михайло Зеров (відомий за псевдонімом Михайло Орест). Докладніше.

27 листопада 1905 року лейтенант Петро Шмідт у Севастополі очолив заколот на крейсері “Очаків” та інших судах Чорноморського флоту.

27 листопада 1918 року відбулися перші установчі спільні збори Української академії наук. На них президентом УАН обрали Володимира Вернадського.

27 листопада 1937 року за вироком “трійки” НКВС розстріляли 73-річного “народного патріарха” – митрополита Василя (Липківського).

27 листопада 1989 року терористи підірвали літак “Boeing 727” у небі над столицею Колумбії Боготою. Внаслідок вибуху загинули 110 людей. Надалі слідство встановило, що теракт скоїли за вказівкою “місцевої знаменитості” – наркобарона Пабло Ескобара. Є кілька версій навіщо. Головна полягає в тому, що на борту мав бути перспективний колумбійський політик – Сесар Ґавірія Трухільйо. Він був помічником кандидата у президенти Колумбії Луїса Карлоса Галана. Той боровся з наркоділками протягом усієї своєї політичної кар’єри. На замовлення наркокартелів Галана застрелили 18 серпня 1989 року. Проте Ґавірія мав усі шанси стати кандидатом замість Галана. Дивом Ґавірія залишився живим, адже в останній момент скасував політ. Після цього він виграв вибори та став президентом Колумбії. І саме за його каденції Ескобара заарештували, а потім і застрелили.

Вибух на борту літака влаштували двоє людей, які займали місця 18А та 18К. Ці місця були прямо над головним паливним баком. Один із цих пасажирів проніс на борт вибухівку та примудрився залишити літак в останній момент. Його напарник став смертником – він залишився та загинув з усіма. Вибух стався за п’ять хвилин після зльоту – на висоті близько чотирьох кілометрів. Сама бомба не завдала фатального ураження, проте детонація спровокувала другий вибух – баків із пальним. Він розірвав літак на частини. Загинули всі 107 пасажирів і членів екіпажу, а також троє людей на землі – їх убили уламки. Після теракту боротьба проти наркокартелів у Колумбії загострилася. Крім того, до пошуків Ескобара активно долучилася розвідка США (формально — через те, що на борту літака перебували двоє громадян Штатів). Організатора вибуху літака Дандені Муньоса Москера затримали у 1991 році та засудили до десяти довічних термінів і ще 45 років ув’язнення (не лише за літак, він був головним кілером у Медельїнському картелі). Самого Ескобара поліціянти застрелили під час спроби затримання в 1993 році.

27 листопада 2004 року Верховна Рада України під тиском півторамільйонного натовпу учасників Помаранчевої революції зібралася на позачергове засідання. На ньому депутати ухвалили рішення визнати результати другого туру виборів Президента України такими, що не відображають повною мірою волевиявлення народу, та недійсними. “За” проголосували 323 депутати ВР. Крім того, Верховна Рада висловила недовіру ЦВК на чолі з Ківаловим.

Церковне свято 27 листопада

27 листопада вшановують пам’ять великомученика Якова Персянина (Розсіченого). Докладніше.

Народні прикмети

Якщо весь день хмарно, то зима буде пізньою.

Якщо день сонячний, то в наступному році буде хороший урожай зерна.

Що не можна робити 27 листопада

Не можна спати до обіду й лінуватися.

Не можна пускати незнайомців у будинок сьогодні.

Батькам не можна лаяти дітей і сваритися з ними.