Сьогодні 29 березня 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні Україна переходить на літній час. 29 березня 2022 року відбулися переговори України та РФ у Туреччині. У 1976-му фільм Мілоша Формана “Пролітаючи над гніздом зозулі” зібрав “велику п’ятірку Оскарів”. У 1974-му в Китаї виявили Теракотову армію. У 1917-му почали формувати армію УНР. У 1848-му на максимальний термін “завмер” Ніагарський водоспад. У 1728-му народився останній гетьман Лівобережної України Кирило Розумовський. У 845-му вікінги захопили Париж.

Свята та пам’ятні дати 29 березня

Україна сьогодні переходить на літній час. Годинник на годину вперед переводять в останню неділю березня, о 03:00 ночі. Усі гаджети здійснюють такий перехід автоматично. В Україні ще рік тому планували відмовитися від літнього часу: 16 липня 2024-го за відповідний законопроєкт №4201 проголосувала Верховна Рада України. Але президент Володимир Зеленський досі не підписав його, тож документ не набрав законної сили.

У світі 29 березня – День обізнаності про оніхектомію (це видалення кігтів у котів, яке має значні негативні медичні та поведінкові наслідки, а тому викликає протести з боку захисників тварин).

Також відзначають: Всесвітній день фортепіано, Міжнародний день русалки, День фокусника (День диму і дзеркал), День зарплати наперед.

29 березня в історії

29 березня 845 року вікінги увірвалися до Парижа. Докладніше.

29 березня 1728 року народився останній гетьман Лівобережної України Кирило Розумовський. Докладніше.

29 березня 1848 року на максимальний за час спостережень термін “завмер” Ніагарський водоспад. Докладніше.

29 березня 1917 року можна вважати днем, коли почали формувати армію УНР. Цього дня створили Український військовий клуб імені Павла Полуботка та Український військовий організаційний комітет. Докладніше.

29 березня 1933 року в “New York Evening Post” і ряді видань вийшов пресреліз авторства журналіста Ґарета Джонса, присвячений Голодомору в Україні. Докладніше.

29 березня 1972 року в Канаді помер професор та митрополит Іван Огієнко (Іларіон) – людина, яка переклала Біблію українською мовою. Докладніше.

29 березня 1974 року в Китаї виявили одну з найвідоміших археологічних пам’яток – Теракотову армію. Докладніше.

29 березня 1976 року тріумфатором церемонії вручення премії “Оскар” у США став фільм, у створення якого жодна з кіностудій не хотіла вкладати гроші – “Пролітаючи над гніздом зозулі”. Докладніше.

29 березня 2004 року Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина та Словенія стали повноправними членами НАТО.

29 березня 2022 року відбулися перемовини України та РФ у Туреччині. Докладніше.

29 березня 2022 року Депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник заявив про те, що зрадники провели до міста російських загарбників. Докладніше.

Церковне свято 29 березня

Сьогодні вшановують пам’ять преподобної Марії Єгипетської. Це перехідне святкування у 5-ту неділю Великого посту. Докладніше.

Також 29 березня вшановують пам’ять мучеників Марка, єпископа Арефусійського, Кирила, диякона, та інших багатьох. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вже прилетіли лелеки або лебеді – заморозків більше не буде.

Якщо з берези тече багато соку, то літо буде дощовим.

Якщо на березах уже з’явилися сережки, то цього року буде багато меду на пасіках.

Що не можна робити 29 березня

Під забороною будь-які надмірності – як у їжі, так і в поведінці.

День не підходить для посадки та пересадки квітів.

Не можна шкодити деревам: рубати, обрізати, ламати гілки.

Не можна стригти волосся.

Не можна сушити білизну на балконі.