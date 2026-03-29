Сегодня 29 марта 2026: какой праздник и день в истории

Праздники и памятные даты 29 марта

Сегодня Украина переходит на летнее время. Часы на час вперед переводят в последнее воскресенье марта, в 03:00 ночи. Все гаджеты совершают такой переход автоматически. В Украине еще год назад планировали отказаться от летнего времени: 16 июля 2024-го за соответствующий законопроект №4201 проголосовала Верховная Рада. Но президент Владимир Зеленский до сих пор не подписал его, поэтому документ не вступил в законную силу.

В мире 29 марта – День осведомленности об онихэктомии (это удаление когтей у кошек, которое имеет значительные негативные медицинские и поведенческие последствия, а потому вызывает протесты со стороны защитников животных).

Также сегодня: Всемирный день фортепиано, Международный день русалки, День фокусника (День дыма и зеркал), День зарплаты вперед.

29 марта в истории

29 марта 845 года викинги ворвались в Париж. Подробнее.

29 марта 1728 года родился последний гетман Левобережной Украины Кирилл Разумовский. Подробнее.

29 марта 1848 года на максимальный за время наблюдений срок «замер» Ниагарский водопад. Подробнее.

29 марта 1917 года можно считать днем, когда начали формировать армию УНР. В этот день создали Украинский военный клуб имени Павла Полуботка и Украинский военный организационный комитет. Подробнее.

29 марта 1933 года в «New York Evening Post» и ряде изданий вышел пресс-релиз авторства журналиста Гарета Джонса, посвященный Голодомору в Украине. Подробнее.

29 марта 1972 года в Канаде умер профессор и митрополит Иван Огиенко (Илларион) – человек, который перевел Библию на украинский язык. Подробнее.

29 марта 1974 года в Китае обнаружили один из самых известных археологических памятников – Терракотовую армию. Подробнее.

29 марта 1976 года триумфатором церемонии вручения премии «Оскар» в США стал фильм, в создание которого ни одна из киностудий не хотела вкладывать деньги – «Полет над гнездом кукушки». Подробнее.

29 марта 2004 года Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения стали полноправными членами НАТО.

29 марта 2022 года состоялись переговоры Украины и РФ в Турции. Подробнее.

29 марта 2022 года Депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник заявил о том, что предатели провели в город российских захватчиков. Подробнее.

Церковный праздник 29 марта

Сегодня чтят память преподобной Марии Египетской. Это переходное празднование в 5-е воскресенье Великого поста. Подробнее.

Также 29 марта чтят память мучеников Марка, епископа Арефуссийского, Кирилла, диакона, и других многих. Подробнее.

Народные приметы

Если уже прилетели аисты или лебеди – заморозков больше не будет.

Если из березы течет много сока, то лето будет дождливым.

Если на березах уже появились серьги, в этом году будет много меда на пасеках.

Что нельзя делать 29 марта

Под запретом любые излишества — как в еде, так и в поведении.

День не подходит для посадки и пересадки цветов.

Нельзя вредить деревьям: рубить, обрезать, ломать ветки.

Нельзя стричь волосы.

Нельзя сушить белье на балконе.