Сьогодні 27 березня 2026: яке свято та день в історії

27 березня 1111 року на території сучасної Харківщини відбулася вирішальна битва між військом Київської Русі та половцями. У 1664-му стратили колишнього гетьмана України Івана Виговського. У 1915-му в США відправили на довічний карантин знамениту “Тифозну Мері”. У 1964-му стався другий за потужністю у світі (за час спостережень) землетрус – Великий Аляскинський. У 1968-му загинув перший космонавт світу Юрій Гагарін. У 1977-му сталася наймасштабніша катастрофа в історії цивільної авіації. У 2014-му Генасамблея ООН ухвалила резолюцію на підтримку територіальної цілісності України. У 2024-му по Харкову вперше вдарили КАБами.

Свята та пам’ятні дати 27 березня

27 березня в Україні – День нефролога.

У світі – Всесвітній день театру.

Також сьогодні: Міжнародний день каракулів, День Віагри, Міжнародний день віскі, День іспанської паельї.

27 березня в історії

27 березня 1111 року відбулася битва на річці Сальниці. У ній військо Київської Русі на чолі з Великим князем київським Святополком Ізяславичем і князем переяславським Володимиром Мономахом вщент розбило половців. Події описані в Іпатіївському літописі.

Збиралося військо Київської Русі у Переяславі – в Мономаха. А далі рушило територією сучасної Полтавської області. Де саме знаходилася та сама річка Сальниця, історики дискутують досі. Найбільш поширена версія, що так називали один із невеличких притоків Сіверського Дінця, що протікав на території сучасної Харківської області, поблизу Ізюма. 19 березня 1111 року руське військо увійшло в центр половецьких кочовищ – місто (ставку) Шарукань. Воно також було на території сучасної Харківщини (у районі Чугуєва, Зміївщини чи Ізюмщини – існують різні версії). Це половецьке поселення здалося без бою. Далі князі та їхні воїни йшли на південь, захоплюючи опорні пункти супротивника майже без спротиву.

Половецьке командування, як виявилося, відтягнуло всі свої війська до району Сальниці та збирало підкріплення з інших територій. Половці мали чисельну перевагу та майстерно володіли луками. Вони, ймовірно, планували оточити та обстрілювати руське військо, створивши в ньому хаос. Однак князі вирішили різко перейти в наступ. Згідно з літописом, вирішальну роль у битві відіграла переяславська кіннота Володимира Мономаха. Втрати половців літописці оцінювали в 10 тисяч воїнів. Полонених половецьких командувачів стратили. Принаймні, як вважають дослідники, саме цей епізод згадував Мономах у своєму “Повчанні”, описуючи, як після однієї з перемог над половцями наказав кинути їхні тіла в річку Сальницю. Наслідком битви став відхід половців углиб степів – подалі від кордонів Київської Русі.

27 березня 1664 року стратили колишнього гетьмана України Івана Виговського. Докладніше.

27 березня 1911 року народився Михайло Сорока – активіст ОУН та організатор повстань у радянських концтаборах (зокрема, Кенгірського повстання). Докладніше.

27 березня 1915 року в США відправили на довічний карантин знамениту “Тифозну Мері”. Докладніше.

27 березня 1964 року стався другий за потужністю у світі (за час спостережень) землетрус – Великий Аляскинський. Докладніше.

27 березня 1968 року загинув перший космонавт світу Юрій Гагарін. Льотчик розбився в авіакатастрофі у Володимирській області РРФСР. Разом із ним загинув льотчик-випробувач Володимир Серьогін.

27 березня 1977 року сталася наймасштабніша катастрофа в історії цивільної авіації. Цього дня в аеропорту Лос-Родеос на острові Тенерифе (Канарські острови) зіткнулися два пасажирські літаки. Докладніше.

27 березня 2014 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію на підтримку територіальної цілісності України. Крим та Севастополь визнали невіддільними частинами України 100 країн-членів ООН зі 194. Проти резолюції проголосували 11 країн, 58 утрималися, решта не брали участі в голосуванні.

27 березня 2022 року начальник ХОВА Олег Синєгубов та обласна прокуратура заявили про викрадення напередодні окупантами мера Балаклії Івана Столбового та кількох співробітників міськради. Згодом з’ясується, що мер перейшов на бік ворога.

27 березня 2024 року по Харкову вперше вдарили російські керовані авіабомби. Докладніше.

<br />

Церковне свято

27 березня вшановують пам’ять мучениці Матрони Солунської. Докладніше.

Народні прикмети

Туман та іній уранці 27 березня вказують на врожайний рік.

Якщо птахи кружляють високо, дощі будуть нескоро.

Що не можна робити 27 березня

Не можна ревнувати.

Не можна з’ясовувати стосунки.

Не можна виявляти свою образу на людину.