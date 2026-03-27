Сегодня 27 марта 2026: какой праздник и день в истории

27 марта 1111 года на территории современной Харьковщины состоялась решающая битва между войском Киевской Руси и половцами. В 1664-м казнили бывшего гетмана Украины Ивана Выговского. В 1915-м в США отправили на пожизненный карантин знаменитую «Тифозную Мэри». В 1964-м произошло второе по мощности в мире (за время наблюдений) землетрясение – Большое Аляскинское. В 1968-м погиб первый космонавт мира Юрий Гагарин. В 1977-м произошла самая масштабная катастрофа в истории гражданской авиации. В 2014-м Генассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины. В 2024-м по Харькову впервые ударили КАБами.

Праздники и памятные даты 27 марта

27 марта в Украине – День нефролога.

В мире – Всемирный день театра.

Также сегодня: Международный день каракулей, День Виагры, Международный день виски, День испанской паэльи.

27 марта в истории

27 марта 1111 года произошло сражение на реке Салнице. В нем войско Киевской Руси во главе с Великим князем киевским Святополком Изяславичем и князем переяславским Владимиром Мономахом наголову разбило половцев. События описаны в Ипатьевской летописи.

Собиралось войско Киевской Руси в Переяславе – у Мономаха. А дальше двинулось по территории современной Полтавской области. Где именно находилась та самая река Салница, историки дискутируют до сих пор. Наиболее распространена версия, что так называли один из небольших притоков Северского Донца, протекавший на территории современной Харьковской области, вблизи Изюма. 19 марта 1111 года руское войско вошло в центр половецких кочевий – город (ставку) Шарукань. Он также был на территории современной Харьковщины (в районе Чугуева, на Змиевщине или Изюмщине — существуют разные версии). Это половецкое поселение сдалось без боя. Далее князья и их воины шли на юг, захватывая опорные пункты противника практически без сопротивления.

Половецкое командование, как оказалось, оттянуло все свои войска в район Салницы и собирало подкрепление с других территорий. Половцы имели численное преимущество и мастерски владели луками. Они, вероятно, планировали окружить и обстреливать руское войско, создав в нем хаос. Однако князья приняли решение резко перейти в наступление. Согласно летописи, решающую роль в битве сыграла переяславская конница Владимира Мономаха. Потери половцев летописцы оценивали в 10 тысяч воинов. Пленных половецких командующих казнили. По крайней мере, как считают исследователи, именно этот эпизод упоминал Мономах в своем «Поучении», описывая, как после одной из побед над половцами приказал бросить их тела в реку Салницу. Следствием битвы стал уход половцев вглубь степей – подальше от границ Киевской Руси.

27 марта 1664 года казнили бывшего гетмана Украины Ивана Выговского. Подробнее.

27 марта 1911 года родился Михаил Сорока – активист ОУН и организатор восстаний в советских концлагерях (в частности, Кенгирского восстания). Подробнее.

27 марта 1915 года в США отправили на пожизненный карантин знаменитую «Тифозную Мэри». Подробнее.

27 марта 1964 года произошло второе по мощности в мире (за время наблюдений) землетрясение – Большое Аляскинское. Подробнее.

27 марта 1968 года погиб первый космонавт мира Юрий Гагарин. Летчик разбился в авиакатастрофе во Владимирской области РСФСР. Вместе с ним погиб летчик-испытатель Владимир Серегин.

27 марта 1977 года произошла самая масштабная катастрофа в истории гражданской авиации. В этот день в аэропорту Лос-Родеос на острове Тенерифе (Канарские острова) столкнулись два пассажирских самолета. Подробнее.

27 марта 2014 года Генассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины. Крым и Севастополь признали неотделимыми частями Украины 100 стран-членов ООН из 194. Против резолюции проголосовали 11 стран, 58 воздержались, остальные не участвовали в голосовании.

27 марта 2022 года начальник ХОВА Олег Синегубов и областная прокуратура заявили о похищении накануне оккупантами мэра Балаклеи Ивана Столбового и нескольких сотрудников горсовета. Позже выяснится, что мэр перешел на сторону врага.

27 марта 2024 года по Харькову впервые ударили российские управляемые авиабомбы. Подробнее.

Церковный праздник

27 марта чтят память мученицы Матроны Солунской. Подробнее.

Народные приметы

Туман и иней утром 27 марта указывают на урожайный год.

Если птицы кружат высоко, то дожди будут нескоро.

Что нельзя делать 27 марта

Нельзя ревновать.

Нельзя выяснять отношения.

Нельзя проявлять свою обиду на человека.