Дівчинка побила іншу неповнолітню в Харкові: як відреагувала поліція

Події 19:14   28.11.2025
Олена Нагорна
Дівчинка побила іншу неповнолітню в Харкові: як відреагувала поліція Скриншот

Полісмени виписали адміністративний протокол матері 13-річної дівчинки з Харкова, яка побила іншу неповнолітню.

Відео, на якому агресорка кричить, штовхає та б’є ногами й руками іншу дівчинку, раніше опублікували в телеграмі. У дописі зазначалося, що неповнолітня сама виклала його в TikTok, й це непоодинокий випадок за її участю.

«Поліція оперативно встановила особу нападниці та місце її проживання. Порушницею виявилася 13-річна дівчина, мешканка міста. Працівники ювенальної превенції провели роз’яснювальну бесіду з малолітньою правопорушницею та склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП щодо її 43-річної матері», – поінформували у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Як повідомлялося, 27 листопада в соцмережах з’явилося відео жорстокої бійки між неповнолітніми на бульварі Юр’єва в Харкові. У поліції інформували, що встановили учасників і з’ясовують обставини інциденту.

Автор: Олена Нагорна
Новини за темою:



