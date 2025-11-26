16 днів проти насильства: виставка «Її_історія» відкрилась у центрі Харкова
Документальна фотовиставка «Її_історія», присвячена міжнародній кампанії «16 днів проти насильства», відкрилася у ТРЦ «Нікольський».
Проєкт представив шість реальних історій жінок з Чернігівської, Сумської та Харківської областей, які пережили домашнє чи гендерно зумовлене насильство та змогли відновити своє життя за підтримки фахівців. Експозиція поєднує світлини та розповіді героїнь про подолання кризових ситуацій, пошук опори тощо, інформує пресслужба міськради.
У відкритті виставки взяли участь представники міської та обласної влади, поліції, уповноваженого Верховної Ради з прав людини та міжнародних організацій.
Директор департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту міськради Олександр Власенко наголосив на важливості привернення уваги до теми насильства та доступності допомоги. За його словами, міська влада щоденно працює з дітьми, молоддю та сім’ями, які потребують підтримки, та реалізує просвітницькі ініціативи, щоб кожна людина знала, куди звернутися, і могла вчасно отримати допомогу.
Експозиція працюватиме до 10 грудня.
Читайте також: Харків’янин виставив із квартири дружину з дитиною: що змогла зробити поліція
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: выставка, домашнє насильство, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «16 днів проти насильства: виставка «Її_історія» відкрилась у центрі Харкова», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2025 в 18:20;