16 днів проти насильства: виставка «Її_історія» відкрилась у центрі Харкова

Документальна фотовиставка «Її_історія», присвячена міжнародній кампанії «16 днів проти насильства», відкрилася у ТРЦ «Нікольський».

Проєкт представив шість реальних історій жінок з Чернігівської, Сумської та Харківської областей, які пережили домашнє чи гендерно зумовлене насильство та змогли відновити своє життя за підтримки фахівців. Експозиція поєднує світлини та розповіді героїнь про подолання кризових ситуацій, пошук опори тощо, інформує пресслужба міськради.

У відкритті виставки взяли участь представники міської та обласної влади, поліції, уповноваженого Верховної Ради з прав людини та міжнародних організацій.

Директор департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту міськради Олександр Власенко наголосив на важливості привернення уваги до теми насильства та доступності допомоги. За його словами, міська влада щоденно працює з дітьми, молоддю та сім’ями, які потребують підтримки, та реалізує просвітницькі ініціативи, щоб кожна людина знала, куди звернутися, і могла вчасно отримати допомогу.

Експозиція працюватиме до 10 грудня.