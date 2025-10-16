Live
Харків’янин вигнав з квартири дружину з дитиною: що змогла зробити поліція

Суспільство 18:27   16.10.2025
Олена Нагорна
Чоловік виставив родину на вулицю, а сам замкнувся у квартирі. Тож жінці довелося викликати поліцію.

Жертва домашнього насильства поскаржилася правоохоронцям, що чоловік, перебуваючи напідпитку, ображав її, кидався у бійку та вигнав з квартири. Сам кривдник зачинився вдома та не відчиняв двері, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Жінку з дитиною правоохоронці відвезли до Центру надання допомоги постраждалим від насильства. Домашнього тирана ж обіцяють притягнути до адміністративної відповідальності.

Полісмени закликають жертв домашнього насильства не боятися і телефонувати на номер 102.

Як раніше інформували в ГУ Нацполіції у Харківській області, у Харкові слідчі повідомили чоловікові про підозру у систематичному домашньому насильстві. Він гамселив свою 36-річну співмешканку.

Читайте також: Вибухівка впала у водосховище на Харківщині: прохання до рибалок

Автор: Олена Нагорна
