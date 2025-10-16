Харьковчанин выставил из квартиры жену с ребенком: что смогла сделать полиция
Мужчина выставил семью на улицу, а сам заперся в квартире. Поэтому женщине пришлось вызвать полицию.
Жертва домашнего насилия пожаловалась правоохранителям, что мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, оскорблял ее, вступал в драку и выгнал из квартиры. Сам обидчик заперся и не открывал дверь, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Женщину с ребенком правоохранители отвезли в Центр оказания помощи пострадавшим от насилия. Домашнего тирана же обещают привлечь к административной ответственности.
Полицейские призывают жертв домашнего насилия не бояться и звонить по номеру 102.
Как ранее сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в Харькове следователи сообщили мужчине о подозрении в систематическом домашнем насилии. Мужчина избивал свою 36-летнюю сожительницу.
