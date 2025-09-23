Мужчина регулярно бил жену в Харькове – ему светит срок
В Харькове следователи привлекли к уголовной ответственности мужчину за систематическое домашнее насилие, сообщает Нацполиция.
Как передает МГ «Объектив», полицейские неоднократно фиксировали факты противоправного поведения со стороны 36-летнего мужчины. По этим случаям работники сектора противодействия домашнему насилию составили два административных протокола по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) об административных правонарушениях. Также следователи начали предварительное расследование за нанесение легких телесных повреждений.
Несмотря на все, мужчина продолжал издеваться и избивать свою 36-летнюю сожительницу. Полицейские вынесли к нему срочное запретительное предписание.
Теперь домашнему тирану сообщили о подозрении в домашнем насилии Уголовного кодекса Украины.
Читайте также: Первые заморозки идут на Харьковщину: синоптики назвали дату
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: домашнее насилие, Нацполиция, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Мужчина регулярно бил жену в Харькове – ему светит срок»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 сентября 2025 в 19:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове следователи привлекли к уголовной ответственности мужчину за систематическое домашнее насилие, сообщает Нацполиция.".