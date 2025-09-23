Live
Мужчина регулярно бил жену в Харькове – ему светит срок

Происшествия 19:01   23.09.2025
Оксана Якушко
В Харькове следователи привлекли к уголовной ответственности мужчину за систематическое домашнее насилие, сообщает Нацполиция.

Как передает МГ «Объектив», полицейские неоднократно фиксировали факты противоправного поведения со стороны 36-летнего мужчины. По этим случаям работники сектора противодействия домашнему насилию составили два административных протокола по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) об административных правонарушениях. Также следователи начали предварительное расследование за нанесение легких телесных повреждений.

Несмотря на все, мужчина продолжал издеваться и избивать свою 36-летнюю сожительницу. Полицейские вынесли к нему срочное запретительное предписание.

Теперь домашнему тирану сообщили о подозрении в домашнем насилии Уголовного кодекса Украины.

