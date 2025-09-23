Чоловік регулярно гамселив дружину у Харкові – йому світить строк

У Харкові слідчі притягнули до кримінальної відповідальності чоловіка за домашнє насильство, повідомляє Нацполіція.

Як передає МГ «Об’єктив», поліціянти неодноразово фіксували факти протиправної поведінки з боку 36-річного чоловіка. За цими випадками працівники сектору протидії домашньому насильству склали два адміністративні протоколи за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) про адміністративні правопорушення. Також слідчі розпочали досудове розслідування за нанесення легких тілесних ушкоджень.

Попри все, чоловік продовжував знущатися та бити свою 36-річну співмешканку. Поліцейські винесли щодо нього терміновий заборонний припис.

Наразі домашньому тирану повідомили про підозру у домашньому насильстві Кримінального кодексу України.