Чоловік регулярно гамселив дружину у Харкові – йому світить строк
У Харкові слідчі притягнули до кримінальної відповідальності чоловіка за домашнє насильство, повідомляє Нацполіція.
Як передає МГ «Об’єктив», поліціянти неодноразово фіксували факти протиправної поведінки з боку 36-річного чоловіка. За цими випадками працівники сектору протидії домашньому насильству склали два адміністративні протоколи за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) про адміністративні правопорушення. Також слідчі розпочали досудове розслідування за нанесення легких тілесних ушкоджень.
Попри все, чоловік продовжував знущатися та бити свою 36-річну співмешканку. Поліцейські винесли щодо нього терміновий заборонний припис.
Наразі домашньому тирану повідомили про підозру у домашньому насильстві Кримінального кодексу України.
Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2025 в 19:01
Кореспондент Оксана Якушко