16 дней против насилия: фотовыставка «Ее_история» открылась в центре Харькова
Документальная фотовыставка «Ее_история», посвященная международной кампании «16 дней против насилия», открылась в ТРЦ «Никольский».
Проект представил шесть реальных историй женщин из Черниговской, Сумской и Харьковской областей, которые пережили домашнее или гендерное насилие и смогли восстановить свою жизнь при поддержке специалистов. Экспозиция сочетает фотографии и рассказы героинь о преодолении кризисных ситуаций, поиске опоры и т. д., сообщает пресс-служба горсовета.
В открытии выставки приняли участие представители городской и областной власти, полиции, уполномоченного Верховной Рады по правам человека и международных организаций.
Директор департамента по делам семьи, молодежи и спорта горсовета Александр Власенко подчеркнул важность привлечения внимания к теме насилия и доступности помощи. По его словам, городские власти ежедневно работают с детьми, молодежью и семьями, которые нуждаются в поддержке, и реализуют просветительские инициативы, чтобы каждый человек знал, куда обратиться, и мог вовремя получить помощь.
Экспозиция будет работать до 10 декабря.
Дата публикации материала: 26 ноября 2025 в 18:20