Девочка избила другую несовершеннолетнюю в Харькове: как отреагировала полиция
Полицейские выписали административный протокол матери 13-летней девочки из Харькова, избившей другую несовершеннолетнюю.
Видео, на котором агрессор кричит, толкает и бьет ногами и руками другую девочку, 26 ноября опубликовали в Telegram. В сообщении отмечалось, что несовершеннолетняя сама выложила его в TikTok, и это не единичный подобный случай с ее участием.
«Полиция оперативно установила личность нападавшей и место ее проживания. Нарушительницей оказалась 13-летняя девочка, жительница города. Сотрудники ювенальной превенции провели разъяснительную беседу с малолетней правонарушительницей и составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (неисполнение обязанностей по воспитанию детей) КУоАП в отношении ее 43-летней матери», — проинформировали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Как сообщалось, 27 ноября в соцсетях появилось видео жестокой драки между несовершеннолетними на бульваре Юрьева в Харькове. В полиции информировали, что установили участников и выясняют обстоятельства инцидента.
Дата публикации материала: 28 ноября 2025 в 19:14