Live
  • Редакция не спит - информация обновляется✍️

Девочка избила другую несовершеннолетнюю в Харькове: как отреагировала полиция

Происшествия 19:14   28.11.2025
Елена Нагорная
Девочка избила другую несовершеннолетнюю в Харькове: как отреагировала полиция

Полицейские выписали административный протокол матери 13-летней девочки из Харькова, избившей другую несовершеннолетнюю.

Видео, на котором агрессор кричит, толкает и бьет ногами и руками другую девочку, 26 ноября опубликовали в Telegram. В сообщении отмечалось, что несовершеннолетняя сама выложила его в TikTok, и это не единичный подобный случай с ее участием.

«Полиция оперативно установила личность нападавшей и место ее проживания. Нарушительницей оказалась 13-летняя девочка, жительница города. Сотрудники ювенальной превенции провели разъяснительную беседу с малолетней правонарушительницей и составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (неисполнение обязанностей по воспитанию детей) КУоАП в отношении ее 43-летней матери», — проинформировали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, 27 ноября в соцсетях появилось видео жестокой драки между несовершеннолетними на бульваре Юрьева в Харькове. В полиции информировали, что установили участников и выясняют обстоятельства инцидента.

Читайте также: 16 дней против насилия: фотовыставка «Ее_история» открылась в центре Харькова

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова – главное за 28 ноября: чей Волчанск, новая иллюминация
Новости Харькова – главное за 28 ноября: чей Волчанск, новая иллюминация
28.11.2025, 18:31
Ермак ушел в отставку: обращение президента Зеленского к украинцам (видео)
Ермак ушел в отставку: обращение президента Зеленского к украинцам (видео)
28.11.2025, 17:57
«Был перебор»: в Харькове произошла драка между подростками, НПУ разбирается
«Был перебор»: в Харькове произошла драка между подростками, НПУ разбирается
28.11.2025, 14:12
Сегодня 28 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 ноября 2025: какой праздник и день в истории
28.11.2025, 06:00
На Харьков в воскресенье летело 57 «Шахедов» — Сапронов обратился к горожанам
На Харьков в воскресенье летело 57 «Шахедов» — Сапронов обратился к горожанам
28.11.2025, 15:56
Терехов поучаствовал в заседании местных лидеров из стран ЕС и Украины
Терехов поучаствовал в заседании местных лидеров из стран ЕС и Украины
28.11.2025, 20:37

Новости по теме:

22.09.2020
На Харківщині вчителька вдарила школярку книгою по голові
21.09.2020
На учительницу, которая ударила школьницу, составлен админпротокол
21.09.2020
Батьки вимагають звільнення педагогічного працівника, який вдарив школярку підручником по голові
21.09.2020
Родители требуют увольнения педагога, ударившего школьницу учебником по голове
15.05.2020
На Золочівщині били і поставили на коліна дівчину з інвалідністю


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Девочка избила другую несовершеннолетнюю в Харькове: как отреагировала полиция», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2025 в 19:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские выписали административный протокол матери 13-летней девочки из Харькова, избившей другую несовершеннолетнюю.".