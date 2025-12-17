Начальник Держгеокадастру Харківщини Кундрюков: про результати у році, що минає, і плани на 2026-й

Обстріли, замінування територій та зміни лінії фронту прямо впливають на земельний потенціал Харківщини. Але, як зазначали під час форуму “Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека”, саме прифронтові території мають стати форпостом відновлення – за рахунок фінансово спроможних місцевих бюджетів і державної підтримки, підкреслює начальник Головного управління Держгеокадастру у Харківській області Юрій Кундрюков. І саме це бачення, за його словами, сформувало пріоритети ГУ в умовах воєнного стану, серед яких ключовим став напрям з передачі в оренду земельних ділянок ТОВ «ДЕРЖЗЕМБАНК». Також, наголошує Кундрюков, наповненню місцевих бюджетів регіону продовжують сприяти повноваження Держгеокадастру Харківщини з надання адміністративних послуг. Детальніше – в інтерв’ю.

– Пане Юрію, вітаю! Фінальний етап децентралізації земельних відносин у 2021 році фактично перерозподілив повноваження розпорядників земель сільськогосподарського призначення, розширивши земельні можливості органів місцевого самоврядування. У перший рік повномасштабної війни були запроваджені обмеження щодо можливості реалізації права власності в порядку безоплатної приватизації. Якими ви бачите результати діяльності Головного управління в частині розпорядження землями сільськогосподарського призначення після реформи децентралізації?

– Дійсно, численна кількість законодавчих змін і в мирний час, і з початку запровадження воєнного стану змінила напрям розпорядчих повноважень Головного управління. Однак неухильна загальнодержавна позиція, покликана наповнити державний та місцеві бюджети в умовах надзвичайно високих оборонних витрат, сфокусувала розпорядчі повноваження Головного управління на орендних відносинах щодо земель сільськогосподарського призначення державної власності.

Наприкінці 2024 року і протягом 2025 року Головним управління передано в оренду ТОВ «ДЕРЖЗЕМБАНК» 709 земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 244312 гектарів, що стало дієвим стартом для подальшого продажу ТОВ «ДЕРЖЗЕМБАНК» через систему державних електронних закупівель «Prozorro» прав суборенди вже на 333 з 709 земельних ділянок загальною площею понад 16 тисяч гектарів, що дозволить акумулювати надходження коштів в бюджети різних рівнів в сумі понад 252 мільйони гривень.

До речі, саме Харківська область є лідером серед регіонів за кількістю переданих в оренду ТОВ «ДЕРЖЗЕМБАНК» земельних ділянок.

– Одним з викликів є потреба в розмінуванні понад 136 тисяч квадратних метрів українських земель, при цьому найгірша ситуація на Харківщині. Про це неодноразово заявляли в облвійськадміністрації. Минулого року набрав чинності закон України № 3563-IX (від 06.02.2024), який вніс зміни до Земельного кодексу і передбачив обстеження ділянок з метою виявлення фактів їхнього використання (невикористання) за цільовим призначенням, щодо яких органами місцевого самоврядування або військовими чи військово-цивільними адміністраціями прийнято рішення про надання податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів у зв’язку з визнанням таких земельних ділянок непридатними для використання через потенційну загрозу їхнього забруднення вибухонебезпечними предметами. Цьогорічний порядок обстеження (постанова КМУ № 1009 від 20.08.2025) запустив механізм такого обстеження. Чи є він, на вашу думку, дієвим для пільговиків Харківщини?

– Перш за все, я б звернув вашу увагу на те, що Харківщина стала першим регіоном, в якому на практиці почав діяти порядок обстеження.

Порядок насамперед дозволяє проводити обстеження, починаючи з двох підстав: перша – звернення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних або юридичних осіб з інформацією щодо використання земельних ділянок за цільовим призначенням та відомостями, які дають змогу ідентифікувати такі земельні ділянки; друга – ініціатива уповноваженого органу, тобто Головного управління.

Обстеження в Харківській області стартували саме на підставі ініціативи Головного управління. Надалі проводився ретельний збір інформації про земельні ділянки, щодо яких прийнято рішення про надання податкових пільг зокрема, матеріали дистанційного зондування Землі (супутникових знімків) щодо земельних ділянок, а також безпосередній виїзд спеціалістів Головного управління разом з користувачами земельних ділянок та представниками громад, які надалі пільги, на місцевість за місцем розташування обстежуваних земельних ділянок.

Результат не дав себе довго очікувати: інспекційним структурним підрозділом Головного управління підготовлені акти обстеження, які зафіксували факти безпідставності наданих пільг по кожній із земельних ділянок. Одна земельна ділянка площею 49,6400 гектара розташована на території Вільхівської сільської ради Харківського району, друга – площею 73,1960 гектара – розташована на території Балаклійської міської ради Ізюмського району. Загальна сума безпідставно наданих пільг, яку треба неухильно сплатити суб’єктам господарювання, склала 291402 гривні.

– Хотілося б також порушити питання адміністративних послуг, до яких прикута увага через зміни в земельному законодавстві, що покликані гармонізувати його з нормами закону України «Про адміністративну процедуру». Яких новацій очікувати у функціонуванні Державного земельного кадастру у світлі дії норм цього закону?

– Реалізуючи повноваження у сфері надання адміністративних послуг, з початку року Головним управлінням надано 317 831 безоплатних адміністративних послуг і 28624 платних, що дозволило акумулювати до місцевих бюджетів понад 4,6 мільйона гривень.

З жовтня поточного року запрацював функціонал щодо надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу про земельну ділянку з відомостями про речові права на земельну ділянку, їхнє обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в електронній формі.

Впроваджений функціонал забезпечує для будь-якої фізичної чи юридичної особи можливість замовлення шляхом авторизації в електронному кабінеті вебресурсу електронних послуг Держгеокадастру та отримання витягу автоматично в режимі реального часу в електронній формі. Витяг може бути також отриманий в обраному замовником Центрі надання адміністративних послуг.

Окрім того, минулий і поточний роки були наповнені законодавчими змінами, які охопили низку законних і підзаконних нормативних актів, що регулюють земельні правовідносини, з причини приведення останніх у відповідність до норм закону України «Про адміністративну процедуру».

Цьогоріч – це вересневі зміни на рівні постанови КМУ (№ 1131 від 10.09.2025) до порядку ведення Державного земельного кадастру і постанова КМУ № 1226 від 01.10.2025, яка оновила й доповнила перелік адміністративних послуг в категорії «Земельні питання», які надаються Головним управлінням в переважній більшості через Центри надання адміністративних послуг і формують дохідну частину бюджетів громад Харківської області.

На сьогодні ми очікуємо від ДП «Центр державного земельного кадастру», як адміністратора програмного забезпечення ДЗК, чергових технічних новацій, які дозволять привести функціонали ДЗК у відповідність до закону України «Про адміністративну процедуру», серед яких, зокрема, в електронній формі впровадження попередньої перевірки заяви про внесення відомостей (змін до них) до ДЗК та доданих до неї документів; впровадження нових форм документів ДЗК, починаючи з рішення про залишення заяви без руху і закінчуючи заявою про надання доступу до ДЗК.

– Пане Юрію, Головне управління фактично є розпорядником земель сільськогосподарського призначення, які використовуються органами державної влади, державними підприємствами, установами, організаціями на праві постійного користування. Запас таких земель дійсно значний. Разом з тим у ЗМІ час від часу з’являються новини про повернення земельних ділянок приватної та комунальної власності у державну власність за результатами позитивних судових рішень на користь територіальних органів Держгеокадастру. Яка судова практика повернення таких земель на Харківщині?

– Беззаперечно, така практика існує і в нашому регіоні й поступово кількість повернутих земельних ділянок зростає. Головне управління завдяки активному представництву в судах повертає в державну власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Так, у спільній взаємодії Головного управління з Харківською обласною прокуратурою конфісковано 114 земельних ділянок загальною площею 270 гектарів у іноземців (в більшості, громадян рф), які в порушення норм земельного законодавства своєчасно не відчужили успадковані земельні ділянки.

Нещодавно також за позовом Головного управління, пройшовши судовий шлях у всіх трьох інстанціях, повернуто земельну ділянку площею 5,04 гектара, яка без належних погоджень щодо вилучення, бувши розташованою у межах державного акту на право постійного користування землею (користувач – ДП «Слобожанське» (раніше ДГ «Комунар»), незаконно опинилась у комунальній власності Люботинської міської ради.

Люботинська міська рада поза межами своїх повноважень передала земельну ділянку у користування Виробничому управлінню комунального господарства для розміщення полігону твердих побутових відходів, де незаконно облаштувало сміттєзвалище.

Триває також робота і з повернення земельних ділянок, які незаконно вибули з державної власності в межах так званої «подвійної приватизації». На сьогодні результатом судового розгляду 36 справ є 21 завершене позитивне рішення на користь держави в особі Головного управління, що дозволило витребувати з чужого незаконного володіння 21 земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства загальною площею 41,34 гектара.

– Чи можна вважати інвентаризацію різних категорій земель державної форми власності наразі стратегічно важливою? І поділіться, будь ласка, планами інвентаризації на 2026 рік.

– Інвентаризація земель в загальному розумінні проводиться з метою визначення місця розташування об’єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, формування земельних ділянок, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням тощо.

В умовах воєнного стану вона набуває передусім стратегічного характеру, коли йдеться про землі оборонної промисловості, землі транспорту, актуальна інформація про які в Державному земельному кадастрі є вкрай важливою для своєчасного прийняття військових рішень.

Наприклад, у поточному році Головним управлінням проведено державну інвентаризацію земель загальною площею 1149,9196 гектара, з яких землі сільськогосподарського призначення – 465 гектарів, рекреаційного призначення – 9,2180 гектара, землі оборонної промисловості (перебувають у постійному користуванні ДП «Завод ім. В.О. Малишева») – 160,2664 гектара та землі транспорту (перебувають у постійному користуванні Служби відновлення та розвитку інфраструктури Харківської області) – 508,6271 гектара.

На 2026 рік запланована державна інвентаризація земель різних категорій на рівні 1310,7 гектара і робота в цьому напрямі ведеться постійно.

– І на останок. Чого очікуєте від року прийдешнього?

– Довгоочікуваного миру та подальшого активного післявоєнного відновлення, а Головне управління, переконаний, у відбудові Харківщини не підведе.