Начальник Госгеокадастра Харьковщины Кундрюков: о результатах в уходящем году и планах на 2026-й

Обстрелы, заминирование территорий и изменения линии фронта напрямую влияют на земельный потенциал Харьковщины. Но, как отмечали в ходе форума «Восстановление Украины: качественные институты и экономическая безопасность», именно прифронтовые территории должны стать форпостом восстановления — за счет финансово состоятельных местных бюджетов и государственной поддержки, подчеркивает начальник Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области Юрий Кундрюков. И именно это видение, по его словам, сформировало приоритеты ГУ в условиях военного положения, среди которых ключевым стало направление по передаче в аренду земельных участков ООО «Госзембанк». Также, отмечает Кундрюков, наполнению местных бюджетов региона продолжают способствовать полномочия Госгеокадастра Харьковщины по предоставлению административных услуг. Подробнее — в интервью.

— Юрий, здравствуйте! Финальный этап децентрализации земельных отношений в 2021 году фактически перераспределил полномочия распорядителей земель сельскохозяйственного назначения, расширив земельные возможности органов местного самоуправления. В первый год полномасштабной войны были введены ограничения на возможность реализации права собственности в порядке бесплатной приватизации. Какими вы видите результаты деятельности Главного управления в части распоряжения землями сельскохозназначения после реформы децентрализации?

— Действительно, многочисленные законодательные изменения как в мирное время, так и с момента введения военного положения изменили направление распорядительных полномочий Главного управления. Однако неуклонная общегосударственная позиция, призванная наполнить государственный и местные бюджеты в условиях чрезвычайно высоких оборонных расходов, сфокусировала распорядительные полномочия Главного управления на арендных отношениях в отношении земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности.

В конце 2024 года и в течение 2025 года Главным управлением передано в аренду ООО «Госзембанк» 709 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 244312 гектаров, что стало действенным стартом для дальнейшей продажи ООО «Госзембанк» через систему государственных электронных закупок «Prozorro» прав субаренды уже на 333 из 709 земельных участков общей площадью более 16 тысяч гектаров, что позволит аккумулировать поступления средств в бюджеты разных уровней в сумме более 252 миллионов гривен.

Кстати, именно Харьковская область является лидером среди регионов по количеству переданных в аренду ООО «Госзембанк» земельных участков.

— Один из вызовов — необходимость разминировать более 136 тысяч квадратных метров украинских земель, при этом наихудшая ситуация наблюдается в Харьковской области. Об этом неоднократно заявляли в областной военной администрации. В прошлом году вступил в силу закон Украины № 3563-IX (от 06.02.2024), который внес изменения в Земельный кодекс и предусмотрел обследование участков с целью выявления фактов их использования (неиспользования) по целевому назначению, в отношении которых органами местного самоуправления или военными или военно-гражданскими администрациями принято решение о предоставлении налоговых льгот по уплате местных налогов и/или сборов в связи с признанием таких земельных участков непригодными для использования из-за потенциальной угрозы их загрязнения взрывоопасными предметами. Нынешний порядок обследования (постановление КМУ № 1009 от 20.08.2025) запустил механизм такого обследования. Является ли он, по вашему мнению, эффективным для льготников Харьковщины?

— Прежде всего, я бы обратил ваше внимание на то, что Харьковская область стала первым регионом, в котором на практике начал действовать порядок обследования.

Порядок прежде всего позволяет проводить обследование, исходя из двух оснований: первое — обращение органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, физических или юридических лиц с информацией об использовании земельных участков по целевому назначению и сведениями, позволяющими идентифицировать такие земельные участки; второе — инициатива уполномоченного органа, то есть Главного управления.

Обследования в Харьковской области начались именно по инициативе Главного управления. В дальнейшем проводился тщательный сбор информации о земельных участках, в отношении которых принято решение о предоставлении налоговых льгот, в частности, материалы дистанционного зондирования Земли (спутниковые снимки) по земельным участкам, а также непосредственный выезд специалистов Главного управления вместе с пользователями земельных участков и представителями громад, предоставляющих льготы, на местность по месту расположения обследуемых земельных участков.

Результат не заставил себя долго ждать: инспекционным структурным подразделением Главного управления подготовлены акты обследования, которые зафиксировали факты необоснованности предоставленных льгот по каждому из земельных участков. Один земельный участок площадью 49,6400 гектара расположен на территории Ольховского сельского совета Харьковского района, второй – площадью 73,1960 гектара – на территории Балаклейского городского совета Изюмского района. Общая сумма необоснованно предоставленных льгот, которую необходимо неукоснительно уплатить субъектам хозяйствования, составила 291402 гривны.

— Хотелось бы также поднять вопрос об административных услугах, к которым приковано внимание из-за изменений в земельном законодательстве, призванных гармонизировать его с нормами закона Украины «Об административной процедуре». Каких нововведений ожидать в функционировании Государственного земельного кадастра в свете действия норм этого закона?

— Реализуя полномочия в сфере предоставления административных услуг, с начала года Главным управлением предоставлено 317831 бесплатных административных услуг и 28624 платных, что позволило аккумулировать в местных бюджетах более 4,6 миллиона гривен.

С октября текущего года заработал функционал по предоставлению сведений из Государственного земельного кадастра в форме выписки о земельном участке со сведениями о вещных правах на земельный участок, их обременениях, полученных в порядке информационного взаимодействия с Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество, в электронной форме.

Внедренный функционал обеспечивает для любого физического или юридического лица возможность заказа путем авторизации в электронном кабинете веб-ресурса электронных услуг Госгеокадастра и получения выписки автоматически в режиме реального времени в электронной форме. Выписка может быть также получена в выбранном заказчиком Центре предоставления административных услуг.

Кроме того, прошлый и текущий годы были наполнены законодательными изменениями, которые охватили ряд законных и подзаконных нормативных актов, регулирующих земельные правоотношения, по причине приведения последних в соответствие с нормами закона Украины «Об административной процедуре».

В этом году – это сентябрьские изменения на уровне постановления КМУ (№ 1131 от 10.09.2025) в порядок ведения Государственного земельного кадастра и постановление КМУ № 1226 от 01.10.2025, которое обновило и дополнило перечень административных услуг в категории «Земельные вопросы», предоставляемых Главным управлением в подавляющем большинстве через Центры предоставления административных услуг и формирующих доходную часть бюджетов громад Харьковской области.

На сегодняшний день мы ожидаем от ГП «Центр государственного земельного кадастра», как администратора программного обеспечения ГЗК, очередных технических новаций, которые позволят привести функционал ГЗК в соответствие с законом Украины «Об административной процедуре», среди которых, в частности, в электронной форме внедрение предварительной проверки заявления о внесении сведений (изменений в них) в ГЗК и приложенных к нему документов; внедрение новых форм документов ГЗК, начиная с решения об оставлении заявления без движения и заканчивая заявлением о предоставлении доступа к ГЗК.

— Главное управление фактически является распорядителем земель сельскохозяйственного назначения, которые используются органами государственной власти, государственными предприятиями, учреждениями, организациями на праве постоянного пользования. Запас таких земель действительно значительный. Вместе с тем в СМИ время от времени появляются новости о возвращении земельных участков частной и коммунальной собственности в государственную собственность по результатам положительных судебных решений в пользу территориальных органов Госгеокадастра. Какова судебная практика возврата таких земель в Харьковской области?

— Бесспорно, такая практика существует и в нашем регионе, и постепенно количество возвращенных земельных участков растет. Главное управление благодаря активному представительству в судах возвращает в государственную собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения. Так, в совместном взаимодействии Главного управления с Харьковской областной прокуратурой конфисковано 114 земельных участков общей площадью 270 гектаров у иностранцев (в большинстве, граждан рф), которые в нарушение норм земельного законодательства своевременно не отчудили унаследованные земельные участки.

Недавно также по иску Главного управления, пройдя судебный путь во всех трех инстанциях, возвращен земельный участок площадью 5,04 гектара, который без надлежащих согласований по изъятию, находясь в пределах государственного акта на право постоянного пользования землей (пользователь — ГП «Слобожанское» (ранее «Коммунар»), незаконно оказался в коммунальной собственности Люботинского городского совета. Люботинский городской совет вне пределов своих полномочий передал земельный участок в пользование Производственному управлению коммунального хозяйства для размещения полигона твердых бытовых отходов, где незаконно обустроил свалку.

Продолжается также работа по возврату земельных участков, которые незаконно выбыли из государственной собственности в рамках так называемой «двойной приватизации». На сегодняшний день результатом судебного рассмотрения 36 дел является 21 завершенное положительное решение в пользу государства в лице Главного управления, что позволило истребовать из чужого незаконного владения 21 земельный участок для ведения личного сельского хозяйства общей площадью 41,34 гектара.

— Можно ли считать инвентаризацию различных категорий земель государственной формы собственности в настоящее время стратегически важной? И поделитесь, пожалуйста, планами инвентаризации на 2026 год.

— Инвентаризация земель в общем понимании проводится с целью определения местоположения объектов землеустройства, их границ, размеров, правового статуса, формирования земельных участков, выявления земель, которые не используются, используются нерационально или не по целевому назначению и т.п.

В условиях военного положения она приобретает прежде всего стратегический характер, когда речь идет о землях оборонной промышленности, землях транспорта, актуальная информация о которых в Государственном земельном кадастре является крайне важной для своевременного принятия военных решений.

Например, в текущем году Главным управлением проведена государственная инвентаризация земель общей площадью 1149,9196 гектара, из которых земли сельскохозяйственного назначения – 465 гектаров, рекреационного назначения – 9,2180 гектара, земли оборонной промышленности (находящиеся в постоянном пользовании ГП «Завод им. Малышева») – 160,2664 гектара и земли транспорта (находящиеся в постоянном пользовании Службы восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области) – 508,6271 гектара.

На 2026 год запланирована государственная инвентаризация земель различных категорий на уровне 1310,7 гектара, и работа в этом направлении ведется постоянно.

— И напоследок. Чего ожидаете от наступающего года?

— Долгожданного мира и дальнейшего активного послевоенного восстановления, а Главное управление, убежден, в восстановлении Харьковщины не подведет.