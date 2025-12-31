Якою буде інфляція та на що чекати від курсу гривні у 2026 році: прогноз Фурси

В інтерв’ю МГ “Об’єктив” український інвестиційний банкір Сергій Фурса висловився про тенденцію економічного зростання, що зберігається, та підвищення зарплат в Україні.

Так він зреагував на питання про те, чи доведеться громадянам “затягувати пояси” у 2026-му.

“Ну, я не знаю щодо затягування пасок, бо третій рік ми бачимо економічне зростання, третій рік ми бачимо збільшення середньої зарплати на рівні +20%. Ми бачимо споживання та корки на рівні довоєнному в містах, які не прямо біля фронту. Ми очікуємо, що наступного року знов будемо бачити кволе, але економічне зростання. Очікуємо сповільнення інфляції, якщо цього року вона десь 9% та наступного ми бачимо десь на рівні 6%. Макрофінансова стабільність, завдяки західним грошам збережеться, і курс гривні суттєво коливатися не буде”, – спрогнозував Фурса.

Підбиваючи в цілому підсумки року, банкір і блогер зазначив, що 2025-й не був гіршим за попередній, 2024-й.

“Та він був такий самий. Просто люди більше втомилися. Ну що могло статися гіршого у 2025 році, чого не було у 2024-му? Та нічого”, – пояснив свою думку Фурса.