Какой будет инфляция и чего ожидать от курса гривны в 2026 году: прогноз Фурсы

В интервью МГ «Объектив» украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса высказался о сохраняющейся тенденции экономического роста и повышения зарплат в Украине.

Так он отреагировал на вопрос о том, придется ли гражданам «затягивать пояса» в 2026-м.

«Ну, я не знаю о затягивании поясов, потому что третий год мы видим экономический рост, третий год мы видим увеличение средней зарплаты на уровне +20%. Мы видим потребление и пробки на довоенном уровне в городах, которые не прямо у фронта. Мы ожидаем, что в следующем году снова будем видеть хрупкий, но экономический рост. Ожидаем замедление инфляции, если в этом году она где-то 9% и в следующем мы видим где-то на уровне 6%. Макрофинансовая стабильность, благодаря западным деньгам, сохранится, и курс гривны существенно колебаться не будет», — спрогнозировал Фурса.

Подводя в целом итоги года, банкир и блогер отметил, что 2025-й не был хуже предыдущего, 2024-го.

«Да он был такой же. Просто люди больше устали. Ну что могло быть хуже в 2025 году, чего не было в 2024-м? Да ничего», — пояснил свою мысль Фурса.