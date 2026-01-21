Live

У Харкові та області знову діють аварійні відключення

Ніколь Костенко-Лагутіна
В АТ “Харківобленерго” повідомили, що сьогодні, 21 січня, у Харкові та області ввели аварійні відключення світла. 

Це потрібно для стабілізації ситуації в енергосистемі. Водночас, зазначили енергетики, продовжують діяти і графіки погодинних відключень.

Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання“, – додали в обленерго.

Читайте також: Через перебої зі світлом у Харкові можуть бути проблеми з роботою метро

