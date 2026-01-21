У Харкові та області знову діють аварійні відключення
Фото: АТ “Харківобленерго”
В АТ “Харківобленерго” повідомили, що сьогодні, 21 січня, у Харкові та області ввели аварійні відключення світла.
Це потрібно для стабілізації ситуації в енергосистемі. Водночас, зазначили енергетики, продовжують діяти і графіки погодинних відключень.
“Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання“, – додали в обленерго.
- Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: отключения света, світло, Харків, харківщина;
