В Харькове и области вновь действуют аварийные отключения

Общество 09:24   21.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове и области вновь действуют аварийные отключения Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что сегодня, 21 января, в Харькове и области ввели аварийные отключения света. 

Это необходимо для стабилизации ситуации в энергосистеме. Одновременно, отметили энергетики, продолжают действовать и графики почасовых отключения.

«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложна. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения», – добавили в облэнерго.

