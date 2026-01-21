В Харькове и области вновь действуют аварийные отключения
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что сегодня, 21 января, в Харькове и области ввели аварийные отключения света.
Это необходимо для стабилизации ситуации в энергосистеме. Одновременно, отметили энергетики, продолжают действовать и графики почасовых отключения.
«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложна. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения», – добавили в облэнерго.
Читайте также: Из-за перебоев со светом в Харькове могут быть проблемы с работой метро
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: отключения света, світло, свет, Харьков, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Харькове и области вновь действуют аварийные отключения», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 21 января 2026 в 09:24;