Готові платити до 120 тисяч гривень: список високооплачуваних вакансій тижня

У пресслужбі ХОВА передають, що станом на 22 січня на Харківщині є 2208 вакансій. Про це повідомили в обласній службі зайнятості.

Найвищі зарплати пропонують медсестрам та медбратам – до 120 тисяч гривень, а також начальникам фінансових відділів – до 55 тисяч гривень. У топ-5 найбільш оплачуваних професій цього тижня увійшли інструктор з індивідуального навчання водінню, машиніст екскаватора та інженер-проєктувальник.

З повним списком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості звертайтесь на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729.