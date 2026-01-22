Готовы платить до 120 тысяч гривен: список высокооплачиваемых вакансий недели

В пресс-службе ХОВА передают, что по состоянию на 22 января в Харьковской область есть 2208 вакансий. Об этом сообщили в областной службе занятости.

Самые высоки зарплаты предлагают медсестрам и медбратьям – до 120 тысяч гривен, а также начальникам финансовых отделов – до 55 тысяч гривен. В топ-5 самых оплачиваемых профессий на этой неделе вошли инструктор по индивидуальному обучению вождению, машинист экскаватора и инженер-проектировщик.

С полным списком актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости люди могут обращаться на горячую линию Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00, по номеру: 0800 219 729.