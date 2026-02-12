Як відключатимуть світло в Харківській області 13 лютого – графік
Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на п’ятницю, 13 лютого.
Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 00:00 до 24:00.
Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:
1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
3.1 00:00-06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00
3.2 00:00-06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00
4.1 00:00-06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00
4.2 00:00-06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00
5.1 03:30-10:00; 13:30-20:30
5.2 03:30-10:00; 13:30-20:30
6.1 03:30-10:00; 13:30-20:30
6.2 03:30-10:00; 13:30-20:30
Дізнатися свою чергу можна ТУТ.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
Нагадаємо, 12 лютого представник АТ «Харківобленерго» Володимир Скічко констатував: наразі регіон отримує дуже обмежений обсяг електроенергії. Тож її спрямовують спершу туди, де вона найбільше потрібна. А саме – на критичну інфраструктуру. Щоб містяни були з водою та каналізацією, працювало метро та наземний електротранспорт. Також першочергово забезпечують лікарні, військові госпіталі та Сили оборони. У результаті мешканці Харкова та області залишаються без світла лише за графіком по 16,5 години на добу. Коли ж додаються аварійні відключення, цей період ще подовжується. Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону заявив про відключення по 19 годин на добу та назвав їх катастрофічними. Скічко констатував: «Більше електроенергії, на жаль, на сьогодні взяти немає звідки».
Читайте також: Чому в Харкові вимикають світло в домах, де немає тепла – пояснення обленерго
