Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график

Опубликован график отключений света в Харьковской области на пятницу, 13 февраля.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график почасовых отключений будет действовать с 00:00 до 24:00.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

3.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

3.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

4.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

4.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

5.1 03:30-10:00; 13:30-20:30

5.2 03:30-10:00; 13:30-20:30

6.1 03:30-10:00; 13:30-20:30

6.2 03:30-10:00; 13:30-20:30

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, 12 февраля представитель АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко констатировал: в настоящее время регион получает очень ограниченный объем электроэнергии. Поэтому ее направляют сначала туда, где она больше всего нужна. А именно – на критическую инфраструктуру. Чтобы горожане были с водой и канализацией, работало метро и наземный электротранспорт. Также в первую очередь обеспечивают больницы, военные госпитали и Силы обороны. В результате жители Харькова и области остаются без света только по графику по 16,5 часа в сутки. Когда же добавляются аварийные отключения, этот период еще удлиняется. Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил об отключениях по 19 часов в сутки и назвал их катастрофическими. Скичко констатировал: «Больше электроэнергии, к сожалению, на сегодня взять неоткуда».