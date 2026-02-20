21 і 22 лютого трамваї не ходитимуть через негоду в деяких районах Харкова
Трамваї №1 і 7 не курсуватимуть у суботу та неділю через наслідки негоди, повідомила Харківська міськрада.
Також збільшать інтервали руху на інших трамвайних маршрутах.
У цей період ходитимуть тимчасові автобуси:
№1: вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний) – вул. Велика Панасівська (розворотне коло трамваїв);
№7: вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний) – вул. Академіка Богомольця (через вул. Євгена Котляра, вул. Полтавський Шлях, бул. Гончарівський, вул. Москалівську, вул. Академіка Богомольця).
