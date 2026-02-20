Live

21 і 22 лютого трамваї не ходитимуть через негоду в деяких районах Харкова

Транспорт 19:53   20.02.2026
Оксана Якушко
Трамваї №1 і 7 не курсуватимуть у суботу та неділю через наслідки негоди, повідомила Харківська міськрада.

Також збільшать інтервали руху на інших трамвайних маршрутах.

У цей період ходитимуть тимчасові автобуси:

№1: вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний) – вул. Велика Панасівська (розворотне коло трамваїв);

№7: вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний) – вул. Академіка Богомольця (через вул. Євгена Котляра, вул. Полтавський Шлях, бул. Гончарівський, вул. Москалівську, вул. Академіка Богомольця).

Читайте також: “Люди навіть не знають, що відсутнє світло”: що зробили у місті на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
